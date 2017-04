Sztuczna inteligencja trafiła do narzędzi graficznych

CorelDRAW Graphics Suite 2017 to najnowsza wersja sztandarowego oprogramowania graficznego firmy Corel. Narzędzie LiveSketch w inteligentny sposób interpretuje, dostosowuje i łączy odręczne pociągnięcia z istniejącymi krzywymi wektorowymi, ułatwiając szkicowanie i rysowanie bezpośrednio na urządzeniu obsługującym rysik. Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2017 — zaprojektowany specjalnie na potrzeby systemu Windows — zawiera również nowe ulepszenia toku pracy. Pozwala korzystać z zaawansowanych urządzeń obsługiwanych rysikiem i dotykiem, kontrolera Microsoft Surface oraz monitorów Ultra HD 5K. „Od samego początku oprogramowanie do projektowania grafiki wektorowej zmusza artystów do pracy w środowisku zdominowanym przez matematykę. Gdy zaczynamy myśleć w kategoriach kształtów geometrycznych, polilinii i krzywych Beziera, można odnieść wrażenie, że proces projektowania ma niewiele do czynienia z kreatywnością — prostą radością szkicowania”, wyjaśnia Gérard Métrailler, Vice President of Global Products w firmie Corel. „Wykorzystując najnowsze rozwiązania zastosowane w sprzęcie z systemem Windows, a także możliwości z dziedziny uczenia maszynowego, nowe narzędzie LiveSketch w pakiecie CorelDRAW 2017, po raz pierwszy pozwala opracowywać grafiki wektorowe w sposób odzwierciedlający rysowanie na papierze. W efekcie w tym nowym, kreatywnym środowisku można zapomnieć o technologii”. Kluczowe nowości to: LiveSketch. Narzędzie LiveSketch bazuje na możliwościach sieci neuronowej, ułatwiając zrozumienie i uzyskanie naturalnych grafik wektorowych, które oddają wrażenia towarzyszące szkicowaniu na papierze. Użytkownicy mogą swobodnie szkicować krzywe wektorowe bezpośrednio na urządzeniu obsługującym rysik dzięki inteligentnemu narzędziu interpretującemu i rozpoznającemu style szkicowania, np. nachodzące na siebie pociągnięcia, zagięte linie, a nawet nieczytelne pismo. Rozwijanie kreatywności to nie wszystko. Używając narzędzia LiveSketch, można także wyeliminować czasochłonne szkicowanie na papierze, skanowanie i przekształcanie do postaci wektorowej, przygotowując projekty bezpośrednio na ekranie.

Udoskonalone węzły, uchwyty i podgląd wektorowy. Efektywniejsze i bardziej intuicyjnie manipulowanie węzłami za sprawą przeprojektowanych węzłów oraz uchwytów. Teraz każdy rodzaj węzła ma inny kształt, więc można szybko identyfikować ostre, gładkie i symetryczne węzły. Wektorowe podglądy węzłów i krzywych ulepszono w taki sposób, aby odróżniały się od tła projektu, a interakcyjne suwaki wypełnienia i przezroczystości obiektu zyskały większą widoczność.

Nowy interfejs użytkownika obsługujący opcje dotykowe. Tryb tabletu ułatwia szkicowanie na bieżąco i szybkie wprowadzanie korekt przy użyciu palca lub rysika. Nowy, „dotykowy" obszar roboczy usprawnia działanie interfejsu użytkownika, umożliwiając zmaksymalizowanie rozmiaru okna rysunku. Opcje przewijania i powiększania jednym gestem pozwalają skrócić czas pracy. Można automatycznie przywracać obszar roboczy pulpitu po ponownym podłączeniu klawiatury, a także wybrać konfigurację interfejsu użytkownika, która najlepiej sprawdzi się w trybie tabletu.

Zaawansowane ulepszenia rysika. Uzyskanie bardziej naturalnego efektu rysowania i pełnych ekspresji prac jest możliwe dzięki natywnej obsłudze narzędzi Surface Studio, rysika i kontrolera Surface, a także zaawansowanym funkcjom rysików oraz tabletów marki Wacom. Użytkownicy mają natychmiastowy dostęp do przydatnych elementów sterujących i różnych właściwości rysika. Mogą też korzystać z opcji nacisku, kąta, nachylenia i obracania rysika RTS przy pracy z różnorodnymi narzędziami i efektami.

Importowanie obszarów roboczych z poprzednich wersji. Opracowane wcześniej środowisko pracy można przenieść bezpośrednio do nowego pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2017, aby kontynuować projektowanie. Istnieje możliwość korzystania z obszarów roboczych przygotowanych w wersjach X6, X7 i X8 programów CorelDRAW i Corel Photo-Paint.