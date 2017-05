FaceApp rozwesela muzealne obrazy

FaceApp to prosta aplikacja na iOS i Androida, która w ostatnich tygodniach cieszy się dużą popularnością. Jej działanie przypomina inne aplikacje, wykorzystujące algorytm rozpoznawania twarzy. Najpierw ładujemy zdjęcie twarzy, swojej lub czyjejś, a następnie wybieramy jeden z kilku dostępnych efektów. Możemy sprawdzić jak wyglądalibyśmy jako osoba innej płci albo dodać / odjąć sobie lat. Aplikacja umożliwia także dodanie uśmiechu - delikatnego lub odsłaniającego uzębienie. To właśnie tę ostatnią funkcję wykorzystał twórczo Olly Gibbs, ilustrator, który wybrał się do Rijskmuseum w Amsterdamie. FaceApp to prosta aplikacja na iOS i Androida, która w ostatnich tygodniach cieszy się dużą popularnością. Jej działanie przypomina inne aplikacje, wykorzystujące algorytm rozpoznawania twarzy. Najpierw ładujemy zdjęcie twarzy, swojej lub czyjejś, a następnie wybieramy jeden z kilku dostępnych efektów. Możemy sprawdzić jak wyglądalibyśmy jako osoba innej płci albo dodać / odjąć sobie lat. Aplikacja umożliwia także dodanie uśmiechu - delikatnego lub odsłaniającego uzębienie. To właśnie tę ostatnią funkcję wykorzystał twórczo Olly Gibbs, ilustrator, który wybrał się do Rijskmuseum w Amsterdamie. FaceApp rozwesela dzieła starych mistrzów - fot. Olly Gibbs FaceApp rozwesela dzieła starych mistrzów, fot. Olly Gibbs FaceApp rozwesela dzieła starych mistrzów, fot. Olly Gibbs FaceApp rozwesela dzieła starych mistrzów, fot. Olly Gibbs FaceApp rozwesela dzieła starych mistrzów, fot. Olly Gibbs FaceApp rozwesela dzieła starych mistrzów, fot. Olly Gibbs FaceApp rozwesela dzieła starych mistrzów, fot. Olly Gibbs FaceApp rozwesela dzieła starych mistrzów, fot. Olly Gibbs FaceApp rozwesela dzieła starych mistrzów, fot. Olly Gibbs «» Artysta wybrał nieprzypadkowe obrazy. Postanowił "uszczęśliwić" najbardziej smutne portrety. Rezultat jego zabawy widzicie w galerii wyżej. Efekt? Smutne przez dekady i wieki dzieła wydają się bardzo zadowolone...