Zupełnie nowy Apple Music na Androida

Apple Music 2.0 już jest w Google Play i jest to gruntowne odświeżenie aplikacji klienckiej muzycznej usługi Apple’a. Zmienił się interfejs, pojawiły się nowe funkcje. Jest wygodniej i czytelniej. Pojawiły się, tak jak na iOS, teksty piosenek aktualnie odtwarzanych, a dzięki listom muzycznym i nowemu podziałowi na sekcje aplikacja jest łatwiejsza w obsłudze. Apple Music to jedna z najpopularniejszych usług muzycznych na rynku, choć do lidera mu jeszcze sporo brakuje. Spotify ma 50 mln aktywnych abonentów, a Apple Music „tylko” 20 milionów. Aplikacja Apple Music została już pobrana ze Sklepu Play 10 milionów razy.