Znamy datę premiery Visual Studio 2017

Visual Studio 97 pojawił się w 1997 roku i był pierwszym zintegrowanym środowiskiem programistycznym od Microsoftu. Składał się z Visual Basic 5.0, Visual C++ 5.0 i paru innych. Potem został zaktualizowany do Visual Studio 6.0 a potem.. potem pojawił się .NET. Visual Studio .NET to przełom w tym IDE. Wprowadził on zupełnie nowy język, jakim był C# i znacząco zmieniły się same moduły tego zestawu, Aplikacje przestały być kompilowane do języka maszynowego, będąc kompilowanymi na .NET Framework, zwiększając ich zgodność z innymi platformami. Ów Visual Studio .NET jest w zasadzie fundamentem tego, czym dysponujemy dziś. Oczywiście z wieloma nowościami, takimi jak obsługa tworzenia aplikacji WinRT czy UWP. Siódmego marca pojawi się jego najnowsza wersja, Visual Studio 2017. Jej użytkownikom życzymy wielu udanych aplikacji!