Office na Androida już z obsługą grafik SVG

Microsoft od dłuższego czasu koncentruje swoją uwagę na unowocześnienie aplikacji dostępnych na macOS-a, Androida i iOS-a tak, by niczym nie ustępowały wersjom na Windows. Przed gigantem jeszcze dużo pracy, ale każdy krok w dobrą stronę działa na korzyść wszystkich użytkowników usług Microsoftu. Najnowsza aktualizacja Worda dla Androida wprowadza do niego obsługę grafik wektorowych zapisanych w formacie SVG. Obrazki można wstawiać do dokumentów i je wewnątrz nich edytować za pomocą relatywnie łatwego do opanowania interfejsu. Co więcej, Word, Excel i PowerPoint od teraz obsługują pracę w wielu oknach. Oczywiście działa to tylko na najnowszej wersji Androida, a więc na Nougacie.