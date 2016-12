Giveaway: Zgarnij za darmo WinX DVD Ripper

Aby skorzystać z promocji należy wejść pod TEN link , a następnie wybrać interesujący nas program. WinX DVD Ripper Platinum to program do zgrywania plików z płyt DVD, który posiada wiele profili ułatwiających konwersję materiałów do formatów kompatybilnych z danymi urządzeniami. Po kliknięciu w zielony przycisk "Uzyskanie licencji" można wybrać czy wolimy wersję bezpłatną, pozbawioną przyszłych aktualizacji, czy wersję płatną w cenie 19,95 dolarów, która oferuje ponadto wparcie techniczne. Dodatkowo każdy zainteresowany może skorzystać z promocji na inne programy producenta. Zostały one obniżone o średni 75%. Oferta będzie dostępna do 5 stycznia 2017 roku.