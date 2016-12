Pocket Strafe- aplikacja, dzięki której poruszysz się w VR

Niewielki zespół developerów z Cool Font wpadł na pomysł wykorzystania czujników smartfona w pecetowych grach VR. Po pobraniu aplikacji Pocket Strafe, łączymy ją z komputerem za pośrednictwem Wi-Fi. Następnie wykonujemy krótką kalibrację, wkładamy smartfona do kieszeni spodni i voilà... Nasz ruch, a dokładnie - bieg w miejscu - zostanie przełożony na ruch w grze VR, bez względu na to czy używamy w niej normalnie pada czy klawiatury. Androidzie. Pocket Strafe jest genialne w swojej prostocie. Bieganie w miejscu może wygląda dziwnie, ale taki ruch jest o wiele bardziej naturalny niż sterowanie tradycyjnymi kontrolerami czy wykorzystywanie systemu teleportacji, co według twórców eliminuje objawy choroby lokomocyjnej. Do tego nie musimy rozstawiać żadnych kamer czy usuwać mebli z pokoju. Aplikacja jest także tania - do końca roku zapłacimy za nią jedynie dolara. Nawet jeśli taki system poruszania się w grze nie będzie nam odpowiadał, strata nie dotknie nas tak boleśnie po portfelu co zakup wielokierunkowej bieżni dla graczy. Pocket Strafe znajdziecie na iOS