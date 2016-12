Polacy tworzą komunikator, który pozwoli szybciej pisać na smartfonie

ParrotOne działa podobnie do wyszukiwarki Google. Użytkownik wpisuje literę, a oprogramowanie wykorzystujące uczenie maszynowe i popularne zwroty proponuje słowa lub nawet całe zdania. Te pojawiać się będą z boku i będzie można wygodnie je przewijać. O co tyle zachodu? Trafienie palcem w cały zwrot jest po prostu łatwiejsze niż w niewielką literę, dzięki czemu osoby z drżeniem rąk czy niedowładem mięśni, będą w stanie bez problemu komunikować się ze znajomymi. Jedną z funkcji premium komunikatora, będzie wbudowany tłumacz, który bezbłędnie przetłumaczy całe zdania, także pod kątem gramatycznym. Twórcy gwarantują także bezpieczeństwo aplikacji - rozmowy będą szyfrowane, a założenie konta wymagać będzie tylko podania adresu e-mail. Aplikacja ma być także lekka i zoptymalizowana pod pracę na starszych urządzeniach. Nie znajdziemy tu reklam, emotikon, naklejek czy możliwości przesyłania gifów. ParrotOne wystartował z kampanią w serwisie Wspieram.to. Projekt potrzebuje 58 900 zł na realizację. Do zakończenia kampanii pozostało 56 dni.