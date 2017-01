Nokia pracuje nad własnym asystentem głosowym

Przeciek opiera się na wniosku złożonym do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w którym Nokia zastrzega sobie nazwę "Viki". W dokumentach przesłanych do EUIPO możemy przeczytać, że nazwa Viki odnosi się do "oprogramowania do tworzenia i monitorowania wszystkich mobilnych i sieciowych asystentów cyfrowych, które kompilują wszystkie źródła informacji do jednego interfejsu obsługiwanego zarówno głosowo, jak i tekstowo" - w skrócie: Nokia najwyraźniej chce stworzyć własnego mobilnego asystenta.

Wysłanie odpowiednich dokumentów do EUIPO to oczywiście sam początek drogi i równie dobrze może się okazać, że Viki nigdy nie doczeka się wersji, która trafi do konsumentów. No, ale Nokia w przeszłości udowodniła już kilka razy, że całkiem nieźle radzi sobie z tworzeniem oprogramowania, dlatego też trzymamy kciuki, za to, żeby i ten projekt się udał.