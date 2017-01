OneDrive posprząta na urządzeniach z Androidem

Nieważne ile masz pamięci w urządzeniu, bo i tak prędzej czy później ci się skończy. Jednak jeżeli wykorzystujesz OneDrive’a na swoim Androidzie do synchronizacji z chmurą i tworzenia kopii zapasowych, to wkrótce zyskasz bardzo fajne narzędzie do sprzątania danych na swoim tablecie lub telefonie. OneDrive, za twoją zgodą, będzie usuwał z pamięci urządzenia te pliki, które zdążył już zsynchronizować z chmurą. Będzie wysyłał powiadomienia co każdy zsynchronizowany gigabajt o możliwości usunięcia kolejnej partii danych z urządzenia. Funkcję tę będzie można wyłączyć.