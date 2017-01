TOP 5 aplikacji do nauki języka angielskiego

Ostatnimi laty badacze zauważyli wzrost zainteresowania grami i jednocześnie poważny kryzys systemu edukacji. Według info grafiki projektu Knewton w USA każdego roku 1,2 miliony uczniów nie jest w stanie ukończyć szkoły średniej ani koledżu, gdyż zwyczajnie tracą zainteresowanie nauką. Tymczasem ludzkość spędza 3 miliardy godzin tygodniowo na gry komputerowe, z czego 5 milionów osób gra w sumie 45 godzin tygodniowo.” Zauważa Cyryl Bigaj, założyciel i Dyrektor Generalny platformy dla poszukiwania korepetytorów lokalnych oraz na odległość ” Zauważa Cyryl Bigaj, założyciel i Dyrektor Generalny platformy dla poszukiwania korepetytorów lokalnych oraz na odległość Preply.com DUOLINGO Platformy: iOS, Android

Koszt: Darmowa

Poziom: Podstawowy

Duolingo to świetny start dla ludzi wchodzących w arkana języka angielskiego, bądź dla tych którzy czują potrzebę, by powtórzyć sobie podstawy. Program jest bardzo przejrzysty a nawigacja po nim to czysta przyjemność. Proces nauki jest podzielony na rozdziały i tematy, te z kolei zawierają w sobie po kilka lekcji. Kiedy czujesz się jak ryba w wodzie możesz przejść do testu sprawdzającego swój poziom wiedzy. To idealna appka dla osób, które czują, że muszą popracować nad wymową, gdyż oferuje zestaw ćwiczeń z lektorem. Jeżeli jednak oczekujesz ciężkich zagadnień gramatycznych - możesz się nieco zawieść. Ucz się języka angielskiego (by Tweeba) Platformy: iOS, Android

Koszt: Darmowa

Poziom: Podstawowy, Średniozaawansowany, Zaawansowany Niesamowitą zaletą appki jest to, że nie wymaga dostępu do internetu. Więc nawet kiedy przemierzamy bezkresne połacie terenu bez zasięgu, jesteśmy w stanie szkolić swoje umiejętności. “Ucz się języka” pozwala nam na używanie programu jako słownika i swoistego trenera, gdzie przy każdej pozycji możemy zaznaczyć czy dane wyrażenie przyswoiliśmy. Dodatkowo codziennie otrzymujemy pusha z tzw. “Słówkiem dnia”, co jest ciekawą formą i ja osobiście bardzo sobie ją chwalę. Potrzebujesz odmian czasowników? Masz gotową listę w zasięgu ręki. Nieregularne czasowniki już przestaną spędzać Ci sen z powiek. busuu Platformy: iOS, Android

Koszt: Darmowa (zakupy w aplikacji)

Poziom: Podstawowy, Średniozaawansowany, Zaawansowany

Busuu to połączenie tematycznych kursów z ideą platformy społecznościowej. Aspekt sojcalny jest wykorzystany doskonale, ponieważ appka oferuje sprawdzanie krótkich form pisemnych przez rodzimych użytkowników danego języka. Dlatego, jeżeli nie masz pod ręką znajomego anglika możesz spokojnie pracować z busuu. Minusem programu jest płatny dostęp do ćwiczeń gramatycznych. English grammar Platformy: iOS, Android

Koszt: Darmowa

Poziom: Średniozaawansowany, Zaawansowany Tutaj wchodzimy na poziom wyżej. Mamy do czynienia z w pełni darmową aplikacją, jednak z podwyższonym progiem wejścia. Cała aplikacja jest po angielsku. Bardzo prosty interfejs, bez farejwerków. Ale nie po to ją ściągnąłeś, prawda? Pod ręką masz dostęp do czasów, podstaw gramatyki, ćwiczeń mowy i testów sprawdzających poziom Twojej wiedzy. Warto mieć tę appkę w telefonie jeżeli jesteśmy w potrzebie i potrzebujemy szybkiego dostępu do tego, żeby powtórzyć gramatyczną konstrukcję zdań. English idioms and phrases Platformy: iOS, Android Koszt: Darmowa Poziom: Średniozaawansowany, Zaawansowany Masz podstawy gramatyczne? Nie kaleczysz wymowy? Fantastycznie, ale teraz miło by było prowadzić rozmowę w naturalny sposób i powiększyć swój zasób zwrotów frazeologicznych i powiedzeń, które możemy wplatać w konwersację. Tutaj z pomocą przychodzi nam appka, która jest skarbnicą idiomów. Podobnie jak w przypadku English Grammar nie mamy do dyspozycji języka polskiego, stąd wszelkie przykłady użycia jak i wyjaśnienie jest dostępne w języku Szekspira.