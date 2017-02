Czym właściwie jest Samsung Hello?

Bixby ma być bardzo funkcjonalną SI pełniącą funkcję naszego cyfrowego asystenta. Jest opracowana przez twórców Siri i Viva, a jego szczególną zaletą ma być zdolność do prowadzenia wieloetapowych rozmów z użytkownikiem i rozpoznawanie zdań wielokrotnie złożonych. Mówi się też o możliwości optycznego rozpoznawania obrazu. Tymczasem właśnie się dowiedzieliśmy, że Samsung zarejestrował nazwę Samsung Hello. Oprogramowanie to, jak wynika z dokumentów, jest w jakiś sposób związane z prezentowaniem użytkownikowi listy artykułów prasowych, treści rozrywkowych, gier, wiadomości i prognozy pogody. Wynika też z nich, że to usługa rozpoznająca mowę naturalną. Czemu więc nie występuje pod nazwą Bixby? Być może będzie to prostsza wersja asystenta dla tych, którzy chcą Bixby wyłączyć. Możliwe też, że będzie to aplikacja do jego obsługi lub tryb telefonu przeznaczony do obsługi podczas jazdy samochodem. A może też to tylko zwykła kopia rozwiązań takich, jak HTC BlinkFeed. Przekonamy się już na wiosnę. Premiera Galaxy S8 przewidziana jest na przełom marca i kwietnia.