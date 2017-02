Google Allo już wkrótce na desktopach

Pamiętacie w ogóle Allo? To ten mobilny komunikator z wbudowaną "sztuczną inteligencją", czyli bardzo sprytnym botem, który jest w stanie wspomagać prowadzone przez nas konwersacje oraz pełnić rolę osobistego asystenta. O ile oczywiście korzystamy z Allo po angielsku, najlepiej na terenie Stanów Zjednoczonych (gdzie działają wszystkie usługi związane z Allo). No dobrze, czyli już sobie o Allo przypomnieliście, a teraz do rzeczy. Nick Fox, odpowiedzialny za ten projekt potwierdził dzisiaj, że jeszcze w tym roku pojawi się desktopowy klient Google Allo. Kiedy? Nie wiadomo. To bardzo fajna wiadomość - Amerykanie będą mogli w wygodny sposób korzystać z asystenta Google'a na swoich desktopach i laptopach. Możemy im trochę pozazdrościć z tej okazji. Chociaż na pewno z komentarzy dowiem się, że tak właściwie to nie ma czego im zazdrościć, prawda? :D