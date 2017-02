Google Now zniknie z Google Play

Firma Google uważa, że launcher Google Now jest zbędną pozostałością po Nexusach. Zaznacza przy tym, że większość nowych telefonów z Androidem oferuje bardzo podobną funkcjonalność bez Google Now. W Google Play można pobrać również Search Launcher - aplikacja ta "przywraca" wszystkie najważniejsze funkcje Google Now. Tego, że sam launcher zniknie z Google Play. Google rozesłało do swoich partnerów korzystających z Google Mobile Services informację o tym, że launcher zostanie usunięty do końca kwietnia. Nie jest to oczywiście żadną katastrofą, ale doskonale punktuje wadę Google, którą jest częsta... zmiana planów. Google Now nie jest pierwszym produktem firmy, który przestanie być rozwijany i zniknie, pomimo tego, że nadal korzystają z niego użytkownicy systemu Google. Dobra wiadomość jest taka, że już wkrótce Google może udostępnić launcher se swojej nowej linii telefonów Pixel. W ten sposób przecież użytkownicy Androida dostali Google Now. Tak się nam przynajmniej wydaje..