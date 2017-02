Hater pomoże znaleźć Ci drugą połówkę, która nienawidzi tego samego

Hater to nowa aplikacja randkowa, która pojawi się w sklepach w Apple App Store 8 lutego. Użytkownicy Androida będą musieli poczekać na premierę Hatera aż do wiosny, jednak w końcu się doczekają. Interfejs aplikacji zaoferuje nam aż 3 tysiące gotowych tematów, które można zaznaczyć, jako te, które doprowadzają nas do szału: dawanie zbyt małego napiwku, dawanie zbyt dużego napiwku, robienie sobie selfików, przesadny makijaż itd. Pomysł na aplikację pochodzi od Brendana Alpera - byłego pracownika Goldman Sachs, który zrezygnował z korporacyjnej kariery, żeby zostać komikiem (ciekawe, czy to też miał być żart?). Alper początkowo traktował swój pomysł na aplikację randkową, jako zwykły żart. Potem doszedł jednak do wniosku, że oprócz tego, że pomysł ten jest śmieszny, może okazać się też bardzo popularny.