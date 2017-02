Klawiatura Google dla iPhone'a już z polskim językiem!

Google Gboard otrzymał bardzo istotną aktualizację. Najważniejsze to dodanie obsługi 15 nowych języków, do których należy polski. Ale to nie koniec. Od teraz Google Gboard obsługuje również dyktowanie głosowe. Dodatkowo, wyszukiwarka wbudowana w klawiaturę będzie od teraz wyświetlała „dudle”, czyli grafiki z wyszukiwarki Google upamiętniające istotne wydarzenia. Klawiatura Google Gboard jest do pobrania za darmo z Apple App Store. Jej największymi konkurentami, nie licząc klawiatury od Apple, są Swype i SwiftKey.