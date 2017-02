No nareszcie! TomTom Sports odświeżony!

«» Aplikacja TomTom Sports pomaga użytkownikom w treningach poprzez dostarczanie informacji o każdej aktywności. Jest dostępna na system iOS i Android, łączy się ze wszystkimi urządzeniami z kategorii TomTom Sports, śledzi wszystkie aktywności sportowe, umożliwia natychmiastowy wgląd w postępy użytkowników oraz ich rekordy życiowe. Użytkownicy mogą trzymać rękę na pulsie i realizować zamierzone cele dzięki otrzymywaniu użytecznych, spersonalizowanych informacji zwrotnych dotyczących treningów. Po raz pierwszy aplikacja umożliwi użytkownikom nie tylko dostęp do danych dotyczących ich treningów, ale także szerszy wgląd w ich aktywności, dzięki któremu będą motywowani do działania. Aplikacja TomTom Sports została stworzona we współpracy ze sportowcami oraz użytkownikami aplikacji fitness, tak aby pomóc im osiągnąć ich cele treningowe. Dzięki zebraniu opinii od osób, które rozpoczęły już swoją przygodę z aktywnością, aplikacja została dostosowana do ich potrzeb i ma na celu pomaganie w podtrzymywaniu motywacji. TomTom Sports umożliwia także łatwą wymianę danych z innymi platformami, takimi jak np.: Strava, Nike+, Endomondo, MapMyFitness, Runkeeper i wiele innych.