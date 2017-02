Uber pozwoli wynająć szofera

UberHire to nowa usługa, która została uruchomiona w kilku indyjskich miastach m.in. Mumbaju i New Delhi. Jej użytkownicy mogą wynająć kierowcę Ubera na godziny, czyli innymi słowy zapewnić sobie szofera, który nie tylko podwiezie w wybrane miejsce, ale także cierpliwie poczeka na nasz powrót. Minimalna opłata ma wynosić około 10 dolarów za pierwsze dwie godziny. Za każdą następną minutę i przejechany kilometr trzeba będzie zapłacić dodatkowo, jednak te stawki nie zostały ujawnione. UberHire może okazać się świetną alternatywą dla osób, które dużo poruszają się w ciągu dnia lub dla turystów, którzy chcą zwiedzić więcej zabytków bez konieczności rezerwowania kilku kierowców na określone godziny. Póki co Uber nie zdradził kiedy usługa zostanie udostępniona w innych krajach.