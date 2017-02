Uber właśnie stracił 200 tysięcy klientów

Jak wiemy pod koniec stycznia Donald Trump podpisał w USA antyimigracyjny dekret wymierzony w mieszkańców siedmiu krajów islamskich. Decyzja ta wywołała falę sprzeciwu wśród wielu firm, chociażby znanym nam z branży gigantów technologicznych zatrudniających wielu specjalistów z krajów objętych dekretem. Do strajku dołączyli również taksówkarze, których znaczna część pochodzi z państw islamskich. Trudną sytuację postanowił wykorzystać Uber, który zabronił strajku swoim pracownikom. W ten sposób mieli oni przejąć klientów konkurencji. Społeczeństwo nie pozostało jednak obojętne wobec takiego postępowania. Hasztag #DeleteUber szybko rozprzestrzenił się po sieci, a jego efekty mogą być dotkliwe dla korporacji. Według danych The New York Times w wyniku antyuberowej kampanii 200 tysięcy klientów skasowało aplikację ze swoich smartfonów. Szefostwo Ubera wyrządziło swoim kierowcom niedźwiedzią przysługę...