YouTube Go - zapisuj filmy do pamięci smartfona

YouTube Go dedykowana jest mieszkańcom krajów rozwijających się, w których wciąż dostęp do Internetu nie jest rozpowszechniony. Aplikacja sama w sobie działa jak klasyczny, mobilny YouTube, z tym, że pozwala także na pobranie materiałów wideo do pamięci urządzenia. W ten sposób użytkownicy będą mogli zapisać interesujące ich filmy gdy będą mieli dostęp do sieci i obejrzeć je później w dowolnym momencie w trybie offline. Aktualnie do wyboru możliwa jest jedynie jakość basic (144 p) i standard (360). Aplikacja umożliwia także dzielenie się plikami ze znajomymi za pośrednictwem Bluetootha, aczkolwiek operacja ta za każdym razem pochłonie około 15 kb danych. W Polsce także możliwe jest już pobranie aplikacji , ale nie jest ona zgodna ze wszystkimi urządzeniami.