Bixby głównym atutem Samsunga Galaxy S8?

Jeśli wierzyć słowom producenta Bixby będzie kompletnie różnić się od konkurencyjnych asystentów - Siri, Cortany czy Alexy. Oprogramowanie ma być mocno zintegrowane z różnymi aplikacjami - początkowo tylko z preinstalowanymi, ale w dniu premiery Samsung udostępni także SDK wszystkim zainteresowanym developerom. W porównaniu do konkurencji asystent nie będzie musiał uczyć się nowych przyzwyczajeń - pod tym względem od dnia premiery ma być kompletny i doskonale rozumieć intencje użytkownika. Do czego będziemy go mogli wykorzystać? Samsung podaje przykład sortowania zdjęć w albumie po wypowiedzeniu komendy - co ciekawe "rozkaz" nie będzie musiał być dokładny. Asystent przeanalizuje treść dostępną na ekranie i zrozumie nawet niepełny komunikat od użytkownika. Trzeba przyznać, że brzmi to bardzo ciekawie. O tym jak mocno Samsung wierzy w swojego asystenta powinien świadczyć fakt, że będzie on dostępny po wciśnięciu fizycznego przycisku na smartfonie.