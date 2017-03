Google zmienia komunikator Hangouts w konkurencję dla Slacka

Google Hangouts zmienia się teraz w bezpośrednią konkurencję dla komunikatora Slack. Jeśli nigdy nie korzystaliście ze Slacka, to w skrócie: to taki nowoczesny IRC, z którego korzysta się do zdalnej pracy grupowej. Podział na kanały, przydatne wtyczki, klient mobilny i desktopowy, etc.

Od teraz tak właśnie wyglądać będzie Google Hangouts. Aplikacja oczywiście została zintegrowana z innymi usługami Google'a (tzw GSuite) oraz z takimi botami, jak Asana, Box, czy Zendesk. Nowy Hangouts posiada również wbudowanego bota Meets, który analizuje kalendarze Google wszystkich zainteresowanych użytkowników danego kanału i proponuje termin spotkania, który teoretycznie pasuje wszystkim.