Nowy algorytm Google potrafi rozpoznawać obiekty w filmach

Na wczorajszej konferencji Google Cloud Next 17, gigant z Mountain View zaprezentował swój nowy algorytm korzystający z maszynowego uczenia się, który potrafi przeszukiwać filmy pod kątem identyfikacji występujących na nich czynności i obiektów. Dzięki temu już niedługo będziemy mogli przeszukiwać sieć w mniej więcej taki sposób: "ten film, z tym gościem w łódce i krokodylem". Zanim to jednak nastąpi minie jeszcze trochę. Jak na razie Google zdecydowało się na udostępnienie wersji beta swojego nowego algorytmu partnerom partnerom biznesowym. Algorytm ma też swoje ograniczenia i zadziała tylko wtedy, gdy film przechowywany jest w chmurze Google Cloud Storage. Wynika to oczywiście z ograniczeń technicznych oprogramowania, ale jest to również świetna strategia, dzięki której Google zagwarantowało sobie silną pozycję na przyszłość. O ile oczywiście okaże się, że algorytmy przeszukujące filmy okażą się być naprawdę potrzebne.