Oficjalna aplikacja Kalendarza Google w końcu trafiła na iPady

Jeśli liczyliście na jakieś większe zmiany w związku z premierą nowej wersji aplikacji, to się przeliczyliście. Kalendarz Google został jak na razie dostosowany do rozmiarów ekranu w iPadach i.. to tyle.

Google zapowiada, że w niedalekiej przyszłości w oficjalnej aplikacji pojawi się także widżet Today View, dzięki któremu najbliższe z nadchodzących spotkań pojawią się na ekranie blokady w waszym iPadzie oraz w centrum powiadomień.