Premierowe kawałki w Spotify tylko dla kont premium?

Według źródeł Financial Times, Spotify prowadzi rozmowy z wydawcami, które mają przyczynić się do zwiększenia ilości kont premium. W jaki sposób? Chodzi o zwiększenie restrykcji kont darmowych. Jeśli plan wejdzie w życie użytkownicy bezpłatnych profili nie będą mieli dostępu do najnowszych utworów muzycznych - zostaną one udostępnione jedynie posiadaczom kont premium. Ekskluzywność będzie miała charakter czasowy, ale nie wiadomo dokładnie o jakim okresie jest mowa. Jak sądzicie? Ograniczanie muzyki bezpłatnym użytkownikom skłoni ich do przesiadki na abonament?