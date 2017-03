Tinder Select: aplikacja randkowa "dla wybranych"

Aplikację Tinder Select odkrył portal Tech Crunch. Okazuje się, że Tinder wprowadził tą usługę z myślą o swoich najbogatszych i najbardziej atrakcyjnych użytkownikach. Żeby dostać się do Tinder Select nasz randkowy profil musi zostać przeanalizowany przez algorytmy SI Tindera, które decydują o tym, czy jesteśmy dostatecznie piękni i bogaci (albo po prostu bardzo bogaci), żeby dostąpić tego zaszczytu. Użytkownicy z dostępem do Tinder Select mogą wysyłać zaproszenia do korzystania z tej aplikacji swoim znajomym. Zaproszona osoba nadal musi przejść pozytywną weryfikację, dokonywaną przez sztuczną inteligencję. Tinder Select działa już od co najmniej 6 miesięcy. Nie wiadomo, czy Tinder planuje udostępnić tą aplikację swoim wszystkim użytkownikom. Zakładamy jednak, że gdyby tak było, stałoby się to już jakiś czas temu. Ot, taka ciekawostka.