Udostępnianie lokalizacji trafiło do Map Google

Powyższa animacja obrazuje sposób działania nowej funkcjonalności. Opcja udostępniania lokalizacji znajdzie się w menu pomiędzy "Twoim wkładem", a włączeniem trybu samochodowego. Gdy Google ustali gdzie się znajdujesz, pozwoli Ci następnie wybrać osoby, którym chcesz wysłać informacje o lokalizacji. Odbiorca po kliknięciu w powiadomienie przeniesie się od razu do aplikacji Mapy Google gdzie zobaczy niezbędne informacje i będzie mógł szybko uruchomić nawigację do tego punktu. Jeśli rozmyślcie się i będziecie chcieli anulować udostępnioną lokalizację, wyłączycie ją także jednym kliknięciem. Google nie zdradziło dokładnej daty premiery aktualizacji - wiemy jedynie, że nastąpi to "wkrótce".