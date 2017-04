Adobe pracuje nad SI, która... zrobi nam lepsze selfie

Na ostatniej konferencji MAX design, firma Adobe zaprezentowała swoją najnowszą aplikację, która korzystając z algorytmów SI potrafi sama "upiększyć" nam zdjęcie, czyli poprawić automatycznie kolory, kontrast i inne rzeczy, o których normalnie to autor zdjęcia musi mieć pojęcie, żeby poprawiać swoje fotografie. Sami zresztą zobaczcie co potrafi Adobe Sensei: Aplikacja została opracowana przy współpracy z Cornell University. Algorytmy zastosowane w aplikacji Adobe to część projektu o nazwie Deep Style Photo Transfer, który możecie znaleźć w serwisie Github. Sensei nie jest jeszcze skończonym produktem - Adobe chce, żeby finalna wersja potrafiła zająć się dosłownie każdym aspektem zdjęcia. Użytkownik będzie musiał wcisnąć tylko spust migawki i poczekać kilka sekund, zanim będzie mógł opublikować swój najnowszy, ulepszony przez algorytmy, autoportret.