Facebook Workplace: alternatywa dla Slacka i Microsoft Teams

Pełna wersja Workplace będzie darmowa do 30 września 2017 r. Po tym czasie, Facebook zaproponuje nam bardzo przystępne ceny za korzystanie z pełnej wersji: 3 dol za miesiąc, za każdą osobę, którą będziemy chcieli dołączyć do naszej grupy. Po pierwszych 1000 osobach, cena spada do 2 dol. za os. Jeśli do naszego Workplace dołączy więcej, niż 9000 osób, za każdą następną zapłacimy już tylko 1 dolara.

W porównaniu do cennika konkurencji, ceny Facebooka są bardzo konkurencyjne. Oczywiście nowa usługa oferowana przez firmę Marka Zuckerberga nie ma jeszcze tylu dodatkowych narzędzi, co chociażby Slack, ale jest znacznie tańsza. No i stoi za nią facebookowe imperium. W przyszłości, w Facebook Workplace mają pojawić się inteligentne boty, które pełnić będą rolę wirtualnych asystentów. Facebook aktualnie inwestuje całkiem sporo w rozwój swoich asystentów SI dla Messengera, więc to tylko kwestia czasu, aż takie narzędzia pojawią się w Workplace.

Podczas prezentacji nowej usługi, usłyszeliśmy też, że oferować ona będzie strumieniowanie wideo na żywo, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu wideo. Ta funkcja zapewne pojawi się również na samym Facebooku. Portal od jakiegoś czasu stara się mocno promować strumieniowane na żywo treści wideo.