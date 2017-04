Google Earth z obsługą Oculusa!

Jak dotąd z Google Earth mogli korzystać tylko użytkownicy HTC Vive. I to w ograniczonym stopniu - aplikacja nie obsługiwała bowiem kontrolerów ruchowych, dołączonych do gogli od HTC. W najnowszej wersji sytuacja ta uległa zmianie. Od dzisiaj zarówno użytkownicy Oculusa, jak i Vive'a będą mogli wybierać się na wirtualne wycieczki razem z Google Earth i poruszać się w nich przy pomocy swoich kontrolerów ruchowych. Google dodało z tej okazji aż 27 nowych lokacji, które można zwiedzić w VR. Table Mountain w Płd. Afryce, czy zamek Neuschwanstein w Niemczech czekają na was przez 24 godziny na dobę. Oprócz kontrolerów, nowa wersja Google Earth posiada też wirtualną klawiaturę, dzięki której wyszukiwanie interesujących nas miejsc nie będzie wiązać się już z koniecznością zdejmowania gogli i skorzystaniu z fizycznej klawiatury. Jasne, nowy sposób jest trochę wolniejszy, ale z pewnością jest to rozwiązanie o wiele bardziej wygodne. Nie trzeba już w końcu ściągać co chwilę gogli z głowy.