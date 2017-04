Spotify od dziś taniej dla studentów

stronę Spotify i przejść proces weryfikacji z wykorzystaniem SheerID. Zanim się do tego zabierzecie warto przygotować najpierw skan dowolnego dokumentu potwierdzającego status studenta. Może to być legitymacja, skan indeksu czy plan zajęć. Niestety nie wszystkie uczelnie są autoryzowane przez Spotify. Jeśli okaże się, że Waszej szkoły nie ma na liście musicie po prostu uzbroić się w cierpliwość. Firma ma stopniowo aktualizować swoją listę. By skorzystać z promocji należy wejść nai przejść proces weryfikacji z wykorzystaniem SheerID. Zanim się do tego zabierzecie warto przygotować najpierw skan dowolnego dokumentu potwierdzającego status studenta. Może to być legitymacja, skan indeksu czy plan zajęć. Niestety nie wszystkie uczelnie są autoryzowane przez Spotify. Jeśli okaże się, że Waszej szkoły nie ma na liście musicie po prostu uzbroić się w cierpliwość. Firma ma stopniowo aktualizować swoją listę. Spotify dla studenta umożliwia Wam korzystanie z tych samych przywilejów co konto premium, tylko w niższej cenie. Zamiast 19,99 zł zapłacicie jedynie 9,99 zł za każdy miesiąc.