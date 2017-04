Uber pozwany o nadużycia w aplikacji

W pozwie, do którego dotarł serwis Ars Technica możemy przeczytać m.in. o "sprytnym i wyrafinowanym" oprogramowaniu, które manipulowało danymi nawigacyjnymi. W efekcie cena za kurs widoczna dla pasażera obliczana jest na podstawie dłuższej i wolniejszej trasy. Aplikacja dla kierowcy z kolei pokazuje szybszą i krótszą, a zarazem tańszą trasę. Klient płaci więcej niż powinien, a kierowca otrzymuje niższą prowizję. Różnica wpada na konto Ubera. Według pozwu zmiany te zostały wprowadzone w aplikacji we wrześniu ubiegłego roku i nie jest to "błąd w kodzie", ale celowa funkcjonalność, mająca przynieść Uberowi dodatkowy dochód. Jak podaje Ars Technica Uber odmówił komentarza w tej sprawie. Ostatnimi czasy startup ma bardzo słabą passę - kilka dni temu informowaliśmy o sytuacji we Włoszech , skąd Uber musi zniknąć w ciągu 10 dni.