UberEATS prezentuje nowości w aplikacji

«» Wraz z rosnącą liczbą restauracji zwiększyła się możliwość wyboru i zróżnicowania oferty. Prezentowane aktualizacje ułatwiają korzystanie z aplikacji i pozytywnie wpływają na doświadczenie użytkownika. Wśród nowości w aplikacji UberEATS są: Rekomendacje dopasowane do preferencji użytkownika Funkcja automatycznego zapamiętywania i rekomendacji dostosowanych do indywidualnych preferencji użytkownika pozwala na zaoszczędzenie czasu przy składaniu kolejnych zamówień. Nowe filtry przeglądania oferty Odkrywanie nowych smaków powinno być równie łatwe. Z tego powodu nowa wersja aplikacji pozwala na przeglądanie restauracji według specjalnych kryteriów, takich jak: czas, cena czy ograniczenia diety. Dzięki temu możliwe jest m. in. przejrzenie wszystkich opcji zamówienia jedzenia pozbawionego glutenu dostępnego w ciągu 30 minut. Zaawansowane opcje dostarczenia zamówienia Nowa wersja aplikacji umożliwia dokładne określenie miejsca odbioru - wystarczy wejść w opcje szczegółowe odbioru i zaznaczyć możliwość ‘odbioru jedzenia bezpośrednio u dostawcy’ albo ‘dostarczenia zamówienia pod drzwi’. Możliwość śledzenia zamówienia Przebudowana funkcja śledzenia zamówienia umożliwia kontrolę nad każdym etapem - od momentu złożenia zamówienia do jego odbioru od dostawcy. Każdy użytkownik może sprawdzić, gdzie znajduje się jego jedzenie na każdym z etapów zamówienia.