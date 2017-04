Zakupy BLIKIEM w jednym kliknięciu dostępne dla klientów Banku Zachodniego WBK

Rozwój BLIKA w oparciu o metodę „jednego kliknięcia” zdecydowanie skraca i ułatwia płatności w internecie. Przy pierwszej transakcji BLIKIEM dostajemy możliwość zapamiętania danego sklepu, dzięki czemu podczas kolejnych transakcji wystarczy, że potwierdzimy operację na naszym smartfonie - już bez wpisywania kodu BLIK. Aby zapewnić gwarancję pełnego bezpieczeństwa każda transakcja BLIKIEM potwierdzana jest hasłem w aplikacji BZWBK24 mobile. Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK, prowadzi w tej chwili rozmowy i prace

w zakresie wdrożenia metody „jednego kliknięcia” z kolejnymi bankami, firmami i sklepami internetowymi. - Naszą ideą jest upowszechnienie BLIKA jako metody płatności pierwszego wyboru

w e-commerce. Metoda „jednego kliknięcia” wpisuje się w aktualny trend w e-commerce do dokonywania jak najprostszych i najszybszych płatności. W szczególności silna i wygodna autoryzacja w BLIKU daje szerokie możliwości obsługi płatności, mówi Dariusz Mazurkiewicz, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności. - Bank Zachodni WBK jest aktywnie zaangażowany w rozwój BLIKA od samego początku jego istnienia. Już w obecnej formie płatności BLIK doskonale sprawdzają się w środowisku

e-commerce. Jest to metoda płatności która oferuje wyjątkową wygodę i bezpieczeństwo

w porównaniu do innych dostępnych na rynku rozwiązań. Liczę na to, że wprowadzenie funkcjonalności OneClick jeszcze bardziej podniesie popularność BLIKA wśród klientów, mówi Tomasz Niewiedział, dyrektor Obszaru Bankowości Multikanałowej Banku Zachodniego WBK.