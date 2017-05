Tajpej: nowe wcielenie Cortany

Microsoft i HP pracują nad głośnikiem wyposażonym w asystentkę głosową Cortanę. Podczas targów Computex zabrakło prezentacji sprzętu - pokazano tylko graficzny projekt urządzenia. Głośnik HP przypomina formą Google Home, choć jest od niego szerszy i bardziej spłaszczony. Specyfikacji nie poznaliśmy, ale zdradzono informację, która dla wielu potencjalnych użytkowników może okazać się rozczarowująca - głośnik HP nie będzie samodzielnym gadżetem. Trzeba będzie go podłączać do komputera PC z systemem Windows 10. Tym samym konkurencja pokroju wspomnianego Google Home czy Amazon Echo może spać spokojnie. Wydaje się dość dziwne, że w czasie, kiedy inni producenci rozwijają oryginalne pomysły na asystentów głosowych (popatrzcie: lampa z wbudowaną Alexą czy Echo Show z dotykowym wyświetlaczem), HP idzie w stronę urządzenia o ograniczonej funkcjonalności. Tymczasem jeden z fanów Cortany zaprezentował światu jej niesamowitą wersję. Jarem Archer wykorzystał płytkę Arduino, platformę holograficzną o kształcie piramidy, Kinecta, Windows 10 i opracowany przez niego samego trójwymiarowy model - do stworzenia ciekawego rozwiązania. Wizualnie SI przypomina tutaj bohaterkę gry "Halo", od której Microsoft zaczerpnął nazwę swojej asystentki. Efekt możecie zobaczyć powyżej. Robi wrażenie? Miejmy nadzieję, że Microsoft dostrzeże potencjał pomysłu Archera.