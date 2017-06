Z aplikacją Adobe smartfon staje się skanerem

Materiały sfotografowane aplikacją Adobe Scan są, dzięki zastosowaniu techniki OCR (Optical Character Recognition), automatycznie konwertowane do standardu PDF. To umożliwia przeszukiwanie i kopiowanie ich zawartości. W trakcie konwersji mamy możliwość zmiany jakości tworzonego pliku. Aplikacja i cały proces obróbki są darmowe, wymagają tylko użycia usługi Adobe Document Cloud i aplikacji Adobe Reader. Proces skanowania różni się od zrobienia zwykłego zdjęcia tym, że dokument rozpoznawany jest jako kształt z uwzględnieniem kąta, pod którym fotografujemy. Adobe Scan to nie jedyne tego typu narzędzie. Alternatywą może być CamScanner, którego da się użyć wobec już wykonanych zdjęć. Aplikacja rozpoznaje słowa nie tylko w dokumentach, lecz także pisane odręcznie na dowolnej powierzchni. Evernote Scannable potrafi natomiast importować do listy kontaktów w telefonie - wizytówki.