W Windows 10 pojawi się "tryb gry"

"Game Mode" został odkryty przez jednego z użytkowników Twittera i jak na razie nie wiadomo o nim zbyt wiele. Jednak, jak to bywa w Sieci, brak potwierdzonych informacji nie powstrzymał internautów od snucia swoich własnych teorii na temat tego, czym będzie nowe "Game Mode" w Windows 10. Najprawdopodobniej będzie to nowa funkcja systemu Windows, która po aktywacji będzie priorytetyzować wszystkie procesy związane z grami komputerowymi i wyłączając procesy systemowe całkowicie zbędne podczas grania. W skrócie: Windows 10 będzie robił to samo, co niektóre niezależne programy starały się robić nieudolnie przez ostatnie kilkanaście lat. Co zyskają na tym gracze? Oczywiście to, że gry uruchomione na Windows 10 działać będą płynniej i szybciej. Jak dotąd Microsoft niestety nie potwierdził, czy funkcja Game Mode będzie częścią aktualizacji Creators Update, więc istnieje szansa, że tryb ten trafi do nas dopiero z aktualizacją Redstone 3.