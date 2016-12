Windows XP nadal zyskuje wsparcie

Może to wydawać się dziwne, ale w czasach, kiedy nawet Windows 7 (nadal zdecydowanie dominujący na rynku) zaczyna odrobinę trącić myszką, tak stary system jak XP wciąż cieszy się dużą popularnością. Udziały tego systemu w rynku oscylują wokół 10 procent wszystkich komputerów, co sprawia, że XP plasuje się – w zależności od badań – na trzecim bądź czwartym miejscu pod względem popularności. Zwykle na trzecim – zaraz za Windows 7 i Windows 10. Używanie tego systemu jest jednak w obecnych czasach dość trudne – oficjalnie Microsoft nie wspiera Windows XP już od 2014 roku, choć... zdarza mu się jeszcze od tej zasady odstąpić. Zakończyło się też wsparcie dla starszych wersji przeglądarki Internet Explorer, a tych nowszych już na Windows XP nie zainstalujemy. Rozwiązaniem może być zatem używanie przeglądarek innych producentów, ale i tu pojawia się problem. Również Chrome nie wspiera już Windows XP, choć Google i tak kilkakrotnie przedłużało okres wsparcia, ostatnio do kwietnia 2016 roku. Ale... jest dobra wiadomość. Jak ogłosiła Mozilla, przeglądarka Firefox wspierać będzie systemy Windows XP i Windows Vista aż do września 2017 roku! Wprawdzie częściowe wycofywanie wsparcia zacznie się już od początku 2017 roku, a od marca 2017 roku użytkownicy tych systemów będą objęci jedynie "wsparciem rozszerzonym", ograniczającym się do najważniejszych i opóźnionych w stosunku do innych systemów aktualizacji, ale nadal – mimo wszystko – będzie to wsparcie. Ostatnią wersją przeglądarki dla Windows XP i Vista będzie Firefox 52. Co ciekawe, ostateczna data zakończenia wsparcia zostanie ogłoszona w połowie roku 2017, po tym jak Mozilla zbada aktualną popularność systemów Windows XP i Vista. Może się zatem okazać, że to wsparcie przedłuży się jeszcze – i to znacznie.