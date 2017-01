Android sam zadba o to, byś miał dostęp do Internetu

Google wprowadza do Androida funkcję błyskawicznego udostępniania Internetu. Pojawi się ona po aktualizacji Usług Play do wersji 10.2 i działa w bardzo prosty sposób. Jeżeli posiadamy jedno urządzenie, na przykład tablet, które nie ma dostępu do Sieci, a obok jest drugie, na przykład telefon, które ów dostęp posiada, a oba podłączone są do tego samego Konta Google, to system po zapytaniu się o zgodę automatycznie udostępni łącze drugiemu urządzeniu. Bez jakiejkolwiek konfiguracji. Funkcja ta zaczyna się już pojawiać w telefonach Nexus i Pixel, pracujących pod kontrolą systemu Android Nougat w wersji 7.1.1.