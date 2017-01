Android Wear 2.0 już w lutym!

Google zaczął wysyłać maile do twórców aplikacji, w których informuje, że na początku przyszłego miesiąca pojawi się oficjalna, produkcyjna wersja systemu Android Wear w wersji 2.0. Niestety, nadal nie wiadomo, czy plotki na temat zegarków marki Google z tym systemem okażą się prawdziwe. Na szczęście większość zegarków, jeżeli nie wszystkie, jest zgodnych z nową wersją systemu. Android Wear 2.0 można już teraz testować, ale jest to nieukończona, poglądowa wersja do wglądu dla twórców aplikacji. Niestety, jest ona zgodna tylko z dwoma zegarkami: Huawei Watch i LG Watch Urbane 2nd Edition.