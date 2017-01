Google Assistant trafi do Android TV

Google Assistant, czyli następca Google Now i odpowiedź giganta na Alexę, Siri i Cortanę, nie będzie ograniczony tylko do najnowszych wersji systemu Android. Firma Google zapowiedziała, że jej sztuczna inteligencja będzie dostępna dla nas również w systemie operacyjnym Android TV. Asystent, tak jak w Androidzie, będzie rozumiał pytania i polecenia wydawane głosowo w naturalnym języku. Będzie też miał, co wydaje się oczywiste, dostęp do naszych danych powiązanych z naszym Kontem Google. Jeszcze nie jest jasne kiedy Google opublikuje nową wersję Android TV i którzy producenci telewizorów zdecydują się ją udostępnić dla swoich modeli.