Lineage OS już dostępny!

Pierwsza wersja Lineage OS jest już dostępna do pobrania z oficjalnej witryny systemu. Niestety, na razie skorzystają z niego nieliczni, bowiem lista urządzeń z którym jest zgodny jest na razie dość krótka. Docelowo, alternatywny względem tego co dostarcza producent sprzętu systemu operacyjny ma być zgodny z 80 urządzeniami. Na razie jednak dostępny jest dla kilku. Na dodatek twórcy zastrzegają, że to wczesna, eksperymentalna wersja dla odważnych, bo oni nie mogą zagwarantować jego poprawnego działania. Zgodne urządzenia to: Google Nexus 5X

Google Nexus 6P

Motorola G4

Motorola G4 Plus

Nextbit Robim

Xiaomi Redmi 1S System ma być aktualizowany co tydzień.