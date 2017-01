Lineage OS z obsługą kolejnych urządzeń

Wersja rozwojowa Lineage OS obsługiwała raptem kilka urządzeń. Ta jednak właśnie jest aktualizowana, by była zgodna ze znacznie większą ilością telefonów. Do dotychczas obsługiwanych dołączają: Google Nexus 7 2013

Google Nexus 5

Huawei Honor 5X

LG G4

LG G3 S

LG G3 Beat

Motorola Moto X Pure (2015)

Motorola Moto E

Motorola Moto G

Motorola Moto G4 Play

OnePlus One

Oppo Find 7a

Oppo Find 7s

Samsung Galaxy S III

Samsung Galaxy S II

Sony Xperia SP

Xiaomi Mi 3w i Mi 4

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi Max

Xiaomi Redmi 3/Prime

Xiaomi Redmi Note 4 Na razie nie wiemy ile osób pobrało nowy system i zdecydowało się go testować.