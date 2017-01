Lineage OS zgodny z ponad 80 urządzeniami

Lineage OS, wygląda na to, nie jest niepoważnym żartem. System będzie rozwijany a dosłownie lada moment mamy otrzymać do dyspozycji pierwszą produkcyjną wersję tego systemu. Będzie ona zgodna z ponad 80 urządzeniami, które są zgodne z Androidem Marshmallow lub nowszym. Aktualizacje systemu mają pojawiać się co tydzień. Różnice względem ostatniej wersji Cyanogena nie są znane. Będziemy przyglądać się tej sprawie, choć nie jesteśmy pewni, czy nadal na rynku jest miejsce dla „alternatywnych” systemów operacyjnych bazujących na Androidzie.