W iOS pojawi się nowy system plików

Urządzenia zarządzane przez iOS-a po aktualizacji systemu do wersji 10.3 „przesiądą się” na system plików APFS. Zrobią to automatycznie, bez konieczności ingerencji ze strony użytkownika i bez utraty danych zapisanych na tym urządzeniu. Choć Apple radzi wykonać kopię zapasową. Tak na wszelki wypadek. Apple File System (APFS) jest zoptymalizowany do pracy w pamięci flash i SSD. Znacznie szybciej realizuje funkcję kopiowania danych i klonowania. Obsługuje też migawki, szyfrowanie danych i dba o ich integralność przez analizę ich sum kontrolnych. System APFS jest również dostępny dla macOS-a, ale w bardzo wczesnej fazie eksperymentalnej. Apple ma zdradzić więcej szczegółów na ten temat na tegorocznej konferencji WWDC.