Liczba graczy używających Windows 10 spadła

Z najnowszej ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników serwisu Steam - największej cyfrowej platformy z grami PC wynika, że z Windows 10 korzysta obecnie 49,67% graczy. Oczywiście spadek, w porównaniu z sytuacją sprzed miesiaca jest minimalny i wynosi zaledwie 0,7%. W tym samym okresie wzrosły udziały graczy korzystających z Windows 7 (do 35,11%) i Windows XP (do 1,24%). Udział pozostałych systemów operacyjnych nie uległ zmianie. Spadek udziału Windows 10 wśród użytkowników Steam znajduje się oczywiście w granicach błędu statystycznego. To nie jest jednak pozytywna informacja dla Microsoftu. Firma planuje w najbliższym czasie udostępnić w Windows 10 nowe opcje dla graczy. Ludzie prowadzący ten projekt z pewnością liczyli na stały, stabilny wzrost liczby graczy przesiadających się na Windows 10. A tu niespodzianka...