Microsoft zapomniał o tym, że istnieje Windows Phone?

Windows Phone nadal dogorywa na rynku, mimo iż został w teorii zastąpiony przez Windows 10. Nie wszyscy zdecydowali się na aktualizację do nowszej wersji, a na dodatek nie wszystkie telefony okazały się z Windowsem 10 zgodne. Tymczasem Microsoft wydaje się o tym nie pamiętać. Jeżeli z jakiegoś względu zresetujesz telefon z Windows Phone do ustawień fabrycznych, to próba ponownego powiązania go z twoim Kontem Microsoft zakończy się porażką. Telefony z Windows 10 na pokładzie nie mają tego problemu. Windows Phone nadal jest objęty wsparciem technicznym, dlatego też spodziewamy się, że problem jest tymczasowy i wkrótce zostanie naprawiony. Jeżeli jednak ktoś przy konfiguracji serwerów autoryzacyjnych zapomniał o istnieniu tego systemu, to wiele to mówi na co od Microsoftu posiadacze telefonów z tym systemem mogą jeszcze liczyć.