Tak zmieni się wygląd Windows 10

Aktualizacja Redstone 3, która ma się pojawić dla wszystkich urządzeń z Windows 10 pod koniec bieżącego roku, to nie tylko zmiany funkcjonalne. System zostanie odświeżony wizualnie, a nowe wzornictwo nosi tymczasową nazwę Project Neon. Interfejs ma być czystszy i bardziej przejrzysty, stawiając jeszcze mocniej na czytelność zamiast na zawalenie go niepotrzebnymi elementami wizualnymi. To jednak nie oznacza, że estetyka ma być nieistotna, o co również ma zadbać Microsoft. Redstone 3 będzie dostępny za darmo, najprawdopodobniej od października.