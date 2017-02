Windows 10 Cloud będzie można rozszerzyć do wersji Pro

Windows 10 Cloud to nowa, lekka, multiplatformowa i darmowa lub tania podwersja systemu Microsoftu, ograniczona tylko do obsługi aplikacji UWP ze Sklepu Windows. Innymi słowy, od strony użytkownika filozofia dostępności oprogramowania będzie identyczna, jak ta z Windows RT. Problem Windows RT polegał jednak na tym, że jak się okazywało u niektórych z czasem, że dane oprogramowanie nie jest dostępne w Sklepie Windows, owi niektórzy nie mogli nic z tym zrobić – na ich sprzętach mógł działać Windows RT i tylko Windows RT. Windows 10 Cloud pozostawi użytkownikowi wybór. Będzie mógł on nadal, bez dodatkowych opłat, korzystać z systemu i aplikacji UWP, lub dokupić sobie zgodność wsteczną z klasycznymi aplikacjami Win32. Nie wiemy kiedy Windows 10 Cloud ma zadebiutować na rynku.