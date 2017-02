Windows 10 na konsole pozostanie „wyjątkowy”

Project Neon to nazwa tymczasowa dla nowego wzornictwa interfejsu Windows. Jak się jednak okazuje, nie zagości ono na konsolach do gier, takich jak Xbox One. Ta wersja systemu ma wykorzystywać wzornictwo „Motion Design”, o którym na razie nie wiemy nic poza faktem, że Microsoft nad nim pracuje. Dziwna decyzja, biorąc pod uwagę nie tylko fakt, że do tej pory Microsoftowi zależało na spójności wzornictwa wszystkich swoich produktów, ale również i to, że na konsolach do gier z Windows 10 już teraz można uruchamiać aplikacje, a te będą zapewne pisane pod standardy Project Neon. Niestety, wiemy w tej chwili za mało, by nawet spekulować. Nowy interfejs najprawdopodobniej zostanie zaprezentowany przy okazji premiery konsoli Xbox One „Scorpio”, która ma nastąpić, tak jak premiera Windows 10 „Redstone 3”, pod koniec bieżącego roku.